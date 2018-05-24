Çukur Dizisi Sezon Finalinde Hayranlarıyla Buluşuyor
11 Haziran Pazartesi günü ekrana gelecek olan Çukur dizisi, sezon finalinde oyuncularla birlikte Haliç Kongre Merkezi'nde seyircili gösterim yapacak.
Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil ve Ercan Kesal'ın rol aldığı, Show TV`de yayınlanan Ay Yapım imzalı Çukur'un sezon finali, 11 Haziran'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.
DİZİ MÜZİKLERİNİ YAPAN SANATÇILAR SAHNE ALACAK
Tohum Otizm Vakfı yararına düzenlenecek 'Çukur Otizmin Farkında' gecesinde, izleyiciler dizinin finalini oyuncularla seyredecek. Etkinlikte ayrıca 'Çukur'un müziklerine imza atan Toygar Işıklı, Allame, Cem Adrian, Eypio ve Gazapizm gibi isimler de sahne alacak.
ÇUKUR`DAN UNUTULMAZ SEZON FİNALİ
Başladığı günden bu yana her hafta en çok konuşulan yapım olan 'Çukur', unutulmaz bir sezon finaline imza atmaya hazırlanıyor. "Çukur Otizmin Farkında" sloganıyla otizm konusunda farkındalığın artmasına destek olan dizi, bu hedefini 11 Haziran Pazartesi akşamı gerçekleşecek büyük sezon finali gecesi ile bir adım ileri taşıyacak. Bu büyük gecenin biletleri ise Biletix`te satışa sunuldu. Biletlerin fiyatları ise 100 ile 300 TL arasında değişiyor.
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ANDSMERO ASIL PKK LI OLAN SENSİN GİT ÖNCE TALİSCANIN BAĞIŞ YAPTIĞI YERLERİ ARAŞTIRRCevap Yaz Yayından Kaldır
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şşşşşşşşşooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk olacaklarrrrrrrrrrr 24 haziranda geniş tabanlı muhalefet var bu seferki başka olacakkkkkkkkk tırafolara kedilerrrrrrrr giremezzzzzz girsede fark etmezzzzzzzzzzsarı saçlım mavi gözlüm geliyor samsundannnnnnnnnnnbir daha geliyorrrrrrrrCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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naptılar zamanında paradan sıfır attılar noldu elde var 0000000000000000 finale kaldı 30 günnnnnnnnnnnnnCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bu telaş rantcıların telaşı akp ye bağlı inşaat sektörünün telaşı sözleşmelerin sona ermesinden korkuyorlar yeter her yer beton yığını oldu kar yağdırmadınız kuraklık olacakCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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çok güzel bir iş çıkardınız tebrik ediyorum ayrıca idiris baba sultan ana yamaç ve sedaya ayrı bir yer açmak lazım emmi paşa bu kadar duğlık olur kardeşim teb bu kötü rolü selimden başka kimse oynıyamazdı selim senide tebrik ederim ayreten sosyal katkıda bulunduğunz için teşekür ederimCevap Yaz 2 Yayından Kaldır