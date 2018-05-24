Çukur Dizisi Sezon Finalinde Hayranlarıyla Buluşuyor

Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil ve Ercan Kesal'ın rol aldığı, Show TV`de yayınlanan Ay Yapım imzalı Çukur'un sezon finali, 11 Haziran'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

DİZİ MÜZİKLERİNİ YAPAN SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Tohum Otizm Vakfı yararına düzenlenecek 'Çukur Otizmin Farkında' gecesinde, izleyiciler dizinin finalini oyuncularla seyredecek. Etkinlikte ayrıca 'Çukur'un müziklerine imza atan Toygar Işıklı, Allame, Cem Adrian, Eypio ve Gazapizm gibi isimler de sahne alacak.

ÇUKUR`DAN UNUTULMAZ SEZON FİNALİ

Başladığı günden bu yana her hafta en çok konuşulan yapım olan 'Çukur', unutulmaz bir sezon finaline imza atmaya hazırlanıyor. "Çukur Otizmin Farkında" sloganıyla otizm konusunda farkındalığın artmasına destek olan dizi, bu hedefini 11 Haziran Pazartesi akşamı gerçekleşecek büyük sezon finali gecesi ile bir adım ileri taşıyacak. Bu büyük gecenin biletleri ise Biletix`te satışa sunuldu. Biletlerin fiyatları ise 100 ile 300 TL arasında değişiyor.