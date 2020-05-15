Çukur dizisi hakkında karar verildi!
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Çukur dizisi hakkında karar verildi!

Korona virüs salgını sonrası çekimlerine devam edip etmeyeceği merak konusu olan Çukur dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ay Yapım'dan yapılan bilgilendirmeye göre Çukur dizisi sezon finali yaptı

Çukur dizisi hakkında karar verildi!
15.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:14

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Çukur, tüm dünyayı etkisi altına alan ve 11 Mart'ta Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle çekimlerine ara vermişti.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Koçak Köstendil, Kubilay Aka ve Perihan Savaş gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin çekimlerine devam edip etmeyeceği merak konusuydu.

"TEMMUZ YA DA AĞUSTOS BAŞINDA..."

Ay Yapım'dan son yapılan bilgilendirmeye göre Çukur dizisi sezon finali yaptı. Dizinin 4. sezon çekimlerine temmuz sonu ya da ağustos başında başlanacak.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Ekranların sevilen dizisi Çukur, son olarak 93. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Çukur 93. bölümde ağabeyleri ile sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak.

Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek.

Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.

Kaynak: Snob Magazin

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