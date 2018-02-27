Özür Sahnesi İşe Yaramadı! İzleyici, Çukur'a Skandalın Faturasını Kesti
Geçtiğimiz hafta polisin haritadan yer gösterip meslektaşını korkutması izleyici tarafından tepki çekmişti. Yeni bölümde özür sahnesi yer alsa da reytinglerde anında düşüş yaşandı.
Geçtiğimiz haftalarda reyting birinciliğini kimseye kaptırmayan Show TV'nin dizisi Çukur'da bu hafta düşüş yaşandı. Söz, Çukur'un birinciliğini elinden aldı.
ÖZÜR SAHNESİ İŞE YARAMADI
Geçen haftaki bölümde Emrah Amir, haritadan Kars'ın Digor ilçesini gösterip "Seni buraya sürerim." deyince izleyiciden epey tepki almıştı. Dizinin dünkü bölümünde her ne kadar özür sahnesi yaşansa da reytinglerdeki düşüşün önüne geçilemedi.
REYTİNG BİRİNCİSİ SÖZ OLDU
Çukur'daki düşüş Star TV ekranlarında yayınlanan Söz'e yaradı. Söz dizisi, reyting tahtına otururken Çukur ikinci sıraya geriledi.
İşte reyting listesi:
YORUMLAR (47)
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raytıngı neye gore yazıyorlar cogu kısıyı dıkkate almıyorlarkıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Dahada izlememCevap Yaz Yayından Kaldır
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valla tamda türkiye gerçeğiydi niye millet tepki gösterdi anlamadım ula bu ülkede müdür zabıta selem vermedi diye tokatla bayıltılan ülke ilginçCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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uyuşturucu ağalarıyla iş birliği yapan polis müdürleri var bildiğimCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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o polis rolü hiç olmadı senaryoda gereksiz bir yer tuttu sırf bu yüzden izlemeyi bıraktımCevap Yaz 4 Yayından Kaldır