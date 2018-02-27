Özür Sahnesi İşe Yaramadı! İzleyici, Çukur'a Skandalın Faturasını Kesti
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Özür Sahnesi İşe Yaramadı! İzleyici, Çukur'a Skandalın Faturasını Kesti

Geçtiğimiz hafta polisin haritadan yer gösterip meslektaşını korkutması izleyici tarafından tepki çekmişti. Yeni bölümde özür sahnesi yer alsa da reytinglerde anında düşüş yaşandı.

Geçtiğimiz haftalarda reyting birinciliğini kimseye kaptırmayan Show TV'nin dizisi Çukur'da bu hafta düşüş yaşandı. Söz, Çukur'un birinciliğini elinden aldı.

ÖZÜR SAHNESİ İŞE YARAMADI

Geçen haftaki bölümde Emrah Amir, haritadan Kars'ın Digor ilçesini gösterip "Seni buraya sürerim." deyince izleyiciden epey tepki almıştı. Dizinin dünkü bölümünde her ne kadar özür sahnesi yaşansa da reytinglerdeki düşüşün önüne geçilemedi.

REYTİNG BİRİNCİSİ SÖZ OLDU

Çukur'daki düşüş Star TV ekranlarında yayınlanan Söz'e yaradı. Söz dizisi, reyting tahtına otururken Çukur ikinci sıraya geriledi.

İşte reyting listesi:

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