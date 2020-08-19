Çukur cinayetine 3 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çukur cinayetine 3 tutuklama

Bursa'da zeytin bahçesindeki foseptik çukurunda 4 ay sonra el ve ayakları bağlı olarak cansız bedenine ulaşılan 45 yaşındaki Sezai Katmer'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs ile kendisine yardım ettiği öne sürülen 2 arkadaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çukur cinayetine 3 tutuklama
19.08.2020 21:03 | Son Güncelleme: 19.08.2020 21:57

Bursa'da zeytin bahçesindeki foseptik çukurunda 4 ay sonra el ve ayakları bağlı olarak cansız bedenine ulaşılan 45 yaşındaki Sezai Katmer'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs ile kendisine yardım ettiği öne sürülen 2 arkadaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Orhangazi'ye bağlı Yeniköy'de 2019 yılında 'silah bulundurmak' ve' kavgaya karışmak' suçlarından tutuklanan, mart ayında da tahliye olan Sezai Katmer, bir süre sonra ortadan kayboldu. Yakınlarının başvurusu üzerine polis ekipleri arama başlattı. Ailenin ifadesine başvuran ekipler, bütün çabalara rağmen Sezai Katmer'e ulaşamadı. Ekipler, 12 Ağustos'ta Sezai Katmer'e ait Yeniköy yolundaki zeytinlikte inceleme yaptı. Zeytinlikteki bağ evinin altında bulunan, daha önce bahçe sulamak için su kuyusu olarak kullanılan, ardından fosseptiğe dönüştürülen alanda ceset bulundu. Yapılan incelemede elleri ve ayakları bağlı olan cesedin, Sezai Katmer'e ait olduğu tespit edildi. Katmer'in cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri, Katmer'in cep telefonu ile bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, Erkan K'nin cinayetle ilgisi olduğu tespit edildi. 5 günlük teknik ve fiziki takibin ardından Erkan K. Gemlik'te Kumla Mahallesi'nde yakalandı.

2000 yılında eski eşi Feriha'yı yaralayıp kayınpederi Fahrettin Gümüş'ü öldürdüğü iddiasıyla ceza alan, 2016 yılında da tahliye olan Erkan K, sorgulanmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgusunda suçunu itiraf eden Erkan K., "Sezai ile eski arkadaşız. Ben 2000 yılında eski eşimi ve kayınpederimi vurdum. 2016 yılına kadar cezaevinde kaldım. Hapisten çıktıktan sonra Sezai bana destek oldu. Daha sonra Sezai, 2019 yılında bir kavgaya karıştığı için hapse girdi. O cezaevindeyken Yeniköy'deki zeytinliğini benim işletmemi istedi. Sadece zeytinlik değil, birçok işi için bana vekalet vermişti. Fakat daha sonra bu vekaletleri iptal ettirdi. Ben de o yüzden ona karşı kinlendim. Sürekli bana zeytinliğin kazancının düştüğünü, ona az para gönderdiğimi söylüyordu. Bu sebeple aramızda tartışmalar çıkıyordu. Cezaevinden çıkınca zeytinliğinin başına geçti, ama aramızdaki husumet bitmedi. Mayıs ayında konuşmak için yanına gittim. Orada aynı şeyler yüzünden tekrar tartışmaya başladık. Ona karşı kinlenmiştim, çünkü herkes onun paralarını benim yediğimi söylüyordu. Ellerini ve ayaklarını bağlayıp onu fosseptiğe attım" dediği belirtildi.

Erkan K.'ye yardım ve yataklık ettikleri belirlenen Adem A. ve Aykut A. da Orhangazi ilçesinde gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Yaşam
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Denizden dönen baba kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü 3. Sayfa
Denizden dönen baba kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Dünya
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı Güncel
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar Ekonomi
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Enerji kaynağının yeri belli oldu
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Enerji kaynağının yeri belli oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 'Okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu
Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu
Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi
Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı, 1303 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı, 1303 yeni vaka tespit edildi
Medipol Başakşehir, sözleşmesi biten Gökhan İnler ile yollarını ayırdı
Medipol Başakşehir, sözleşmesi biten Gökhan İnler ile yollarını ayırdı
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Türkiye'de 31 şehirde 65 yaş üstüne kısıtlama geldi! DSÖ, salgında gençleri işaret etti
Türkiye'de 31 şehirde 65 yaş üstüne kısıtlama geldi! DSÖ, salgında gençleri işaret etti
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Angela Merkel Aylin Nazlıaka Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Nihat Doğan Yeşim Salkım Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Eylül Silah Siirt
Şu an buradasınız: Çukur cinayetine 3 tutuklama - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 22:10:57. #1.14#
title