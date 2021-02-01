Çukur Cennet kim, gerçek adı ne? Aylin Engör kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aylin Engör hangi dizide oynadı?

Çukur dizisi konusu kadar oyuncularıyla da her hafta dikkat çekmektedir. Bu bölümde Akın'ın düğününde Medet'le yakınlaşmasıyla dikkat çeken oyuncu sosyal medyada merak edildi. Peki, Aylin Engör kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aylin Engör hangi dizide oynadı?

Daha önce Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve'nin (Aslı Gürbüz) hizmetçisi Rachel (Reyçıl) rolünde tanınan Aylin Engör şimdilerde Çukur dizisinde yer alıyor. İzleyiciler tarafından Medet'le sevgili olup olmayacağı merak edilen karakter sosyal medyada çok araştırıldı. Peki, Çukur Cennet kim, gerçek adı ne? Çukur'da Medet'in aşık olduğu kız kim? Aylin Engör kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aylin Engör hangi dizide oynadı?

AYLİN ENGÖR KİMDİR?

Aylin Engör, güzelliğini Yarı Tayland'lı yarı Türk olmasından alan bir oyuncudur. 1991 doğumlu olan Aylin Engör 29 yaşındadır. Daha önce Firuze ve Galip Derviş dizilerinde rol alan Aylin Engör, 160 cm boyunda ve 48 kilodur. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Rachel rolüyle tanındı.

Aylin Engör Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden okudu ve oradan mezun olduktan sonra dizilerde oynamaya başladı. Beykent Üniversitesi'nden sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisinde diksiyon eğitimi aldı.