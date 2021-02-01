Çukur canlı izle Show TV! Çukur 4. sezon 22. bölüm izle! Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur son bölüm full izle! Çukur son bölümde neler oldu?

Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Çukur, her hafta olduğu gibi bu hafta da merakla beklendi! Milyonlarca kişinin soluk soluğa izlediği dizi Çukur'un fragmanı hem sevindirdi hem de yürekleri ağızlara getirdi! Sultan hanımın Efsun'u kovması üzerine Efsun Çukur'dan ayrıldı! Yamaç da Efsun'un peşine takıldı! Peki, Erdenetler'in son üyesi Kulkan'a ne olacak? Vartolu geri mi dönüyor? tüm detaylar bu akşam 20:00'da Show TV'de! Peki, Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur son bölümde neler oldu? Çukur canlı izle Show TV! Çukur 4. sezon 22. bölüm izle! Çukur son bölüm full izle!

ÇUKUR 114. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ÇUKUR 4. SEZON 22. BÖLÜMÜ BURADAN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ!

Çukur yeni bölümde uzun zamandır beklenen Vartolu Saadettin geri dönüyor! Peki, sonunda yüzünü gösteren Cumali Amca neler yapacak? Akın, uzun zamandır beklenen mutluluğa kavuşacak! Peki, Akın mutlu olabilecek mi? Geçen hafta Erdenetler'in büyük oğlu Çağatay'ı da öldüren Koçovalı ailesinin yeni hedefi ise Kulkan Erdenet!

Pazartesi günlerinde sosyal medyada gündeme damga vuran dizi 'Çukur'un yeni bölümünde sevilen teknik direktör Aykut Kocaman konuk oyuncu olarak izleyicilerle buluşacak. Dizide Aykut Kocaman'dan adını alan Aykut (Berhan Taşdelen) karakteriyle olan duygusal sahnelerinde ünlü teknik adama Aras Bulut İynemli eşlik etti. Yamaç ve Aykut'un efsane spor adamıyla bir araya geldiği sahneler Çukur hayranlarını derinden etkileyecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ÇUKUR SON BÖLÜM FULL İZLE!

Çukur'un son bölümünde Erdenetler'in en güçlü üyesi Çağatay Erdenet, kendi tuzaklarına düştü ve Çukur'da mayına basarak öldü! Çukur'un Erdenetlerden intikamı devam ederken, Çağatay'ı ele veren de kardeşi Kulkan Erdenet oldu!

Aliço, Emmi ve kalan herkes Yasmin'in de yardımıyla bombalardan kurtuldu! Efsun, Akın'a iyi geldi ve Akın iyileşti! Şimdi herkes önümüzdeki bölüm de Akın ve Yasmin'in evlenmesi ve mutluluğunu merak ediyor!