Çukur Canlı izle! Show Tv Çukur 125. Bölüm canlı izle! 19 Nisan Çukur full HD Canlı izle! Çukur 125. Bölümde neler olacak?

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 32. Bölümünde (124. Bölüm) Yamaç'ın, Amca'nın kurduğu düzeni bitirmek için yaptığı zeka dolu plan Vartolu ve Yamaç'ı bir kez daha karşı karşıya getirdi. Kararından geri adım atmayan Yamaç'ın aksiyonu nefesleri kesti. İçindeki ateşi yeniden bulan Cumali, sürpriz bir hamle ile mahalledeki tüm dengeleri değiştirdi. Karaca'nın sürpriz bir ziyaretçi yüzünden kafası karıştı. Celasun'dan haber alamayan Karaca, peşine düştüğü ipucu sayesinde önemli bir bilgi elde etti. Bu bilgi Amca ve Karaca'yı karşı karşıya getirirken, gerçekleşen yüzleşmenin sonucu herkesi şoka uğrattı.

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