Çukur canlı izle! Show Tv canlı Çukur yeni bölüm izle! 22 Şubat

İzleyici kitlesi her geçen gün artan Show TV dizisi Çukur youtube tüm bölümleri yayınlanırken yeni bölüm her cuma olduğu gibi bu pazartesi günü de yeni bölümüm yayınlanacak. Çukur canlı izle! Show Tv canlı Çukur yeni bölüm izle!

Ünlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Çukur 22 Şubat2021 Pazartesi canlı izle Show TV HD yeni bölümyayınlanacak. Her hafta Pazartesi günü ShowTV'de yayınlanan Çukur dizisi tek parça youtube izle yayın canlı izleyebilirsiniz.

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Yeni bölüm Çukur Show TV 22 Şubat 2021 pazartesi yeni bölüm saat 20:00'de canlı izlenebilecek.

Yamaç, mahalledeki sokaklarda geçmişini ararken şaşırtıcı yeniliklerle karşılaşacak.

Bir süre etrafında olup bitenleri anlamaya çalıştıktan sonra Cumali'nin karşısına çıktığında onun da çok değişmiş olduğunu görecek. İki kardeş hasret giderirken ayrı geçirdikleri yıllarda yaşadıkları şeyler merak konusu olacak. Yamaç'ın geri döndüğünü duyan Kulkan, Efsun kozunu kullanmak için harekete geçecek.

Amca'nın mahallede kurduğu yeni düzenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkarken yanında olanlar ve karşısında olanlar arasındaki fark da belirgin bir şekilde görülecek. Koçovalı evinde ve mahallede değişen dengeler herkesi şaşırtacak. Yamaç ve Amca'nın ilk karşılaşması merakla beklenecek.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç'ın Kulkan tarafından Afganistan'da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.

Yamaç'ın bir anda ortadan kaybolması Koçovalılar'ı endişe içinde bıraksa da Vartolu'nun Cumali Amca'yla birlikte Çukur'a geri dönmesi aileyi daha büyük bir sürprizle karşılaştıracak. Yamaç'ın Kulkan tarafından Afganistan'da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.