Çukur canlı izle! Show Tv canlı Çukur yeni bölüm izle! 8 Şubat

İzleyici kitlesi her geçen gün artan Show TV dizisi Çukur youtube tüm bölümleri yayınlanırken yeni bölüm her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi günü de yeni bölümüm yayınlanacak. Çukur canlı izle! Show Tv canlı Çukur yeni bölüm izle!

Ünlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Çukur8 Şubat2021 Pazartesi canlı izle Show TV HD yeni bölümyayınlanacak. Her hafta Pazartesi günü ShowTV'de yayınlanan Çukur dizisi tek parça youtube izle yayın canlı izleyebilirsiniz.

ÇUKUR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yeni bölüm Çukur Show TV 8 Şubat 2021 pazartesi yeni bölüm saat 20:00'de canlı izlenebilecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur son bölümde, diziye Çağatay Erdenet'in dönmesi damga vurdu! Çağatay gelirken yanında bir de gizemli bir dövüşçü getirdi. Çukur'daki maskeli gizemli adam geçen bölüme damga vurdu ve herkesi fena benzetti! Haftalardır Koçovalıların mücadele ettiği Cengiz Erdenet, Kulkan ve Çağatay'ın babalarını Yamaç'a teslim etmeleri sonucu öldü ve diziden ayrıldı!

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NELER OLACAK?

Yamaç'ın bir anda ortadan kaybolması Koçovalılar'ı endişe içinde bıraksa da Vartolu'nun Cumali Amca'yla birlikte Çukur'a geri dönmesi aileyi daha büyük bir sürprizle karşılaştıracak. Yamaç'ın Kulkan tarafından Afganistan'da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!