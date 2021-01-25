Çukur canlı izle! Show Tv canlı Çukur yeni bölüm izle! 25 Ocak

İzleyici kitlesi her geçen gün artan Show TV dizisi Çukur youtube tüm bölümleri yayınlanırken yeni bölüm her cuma olduğu gibi bu pazartesi günü de yeni bölümüm yayınlanacak. Çukur canlı izle! Show Tv canlı Çukur yeni bölüm izle!

Ünlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Çukur 25 Ocak 2021 Pazartesi canlı izle Show TV HD yeni bölümyayınlanacak. Her hafta Pazartesi günü ShowTV'de yayınlanan Çukur dizisi tek parça youtube izle yayın canlı izleyebilirsiniz.

Yeni bölüm Çukur Show TV 25 Ocak 2021 pazartesi yeni bölüm saat 20:00'de canlı izlenebilecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur son bölümde, diziye Çağatay Erdenet'in dönmesi damga vurdu! Çağatay gelirken yanında bir de gizemli bir dövüşçü getirdi. Çukur'daki maskeli gizemli adam geçen bölüme damga vurdu ve herkesi fena benzetti! Haftalardır Koçovalıların mücadele ettiği Cengiz Erdenet, Kulkan ve Çağatay'ın babalarını Yamaç'a teslim etmeleri sonucu öldü ve diziden ayrıldı!

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NELER OLACAK?

Yamaç ve Koçovalı'nın kalan üyeleri sevdiklerini kaybetme tehlikesiyle bir kez daha burun buruna geliyor!

Koçovalılar, geçen bölümde Cengiz Erdenet'i öldürdüler. Bu ölümden sonra Kulkan ve Çağatay'ı da hedef alarak intikam planlarına devam ediyorlar. Çağatay Erdenet fragmanda Çukur'u büyük bir tehlikeye daha sokacağının sinyalini veriyor. Vartolu Saadettin fragmanda kendisini gösteriyor!

Afganistan'da Vartolu Saadettin'in yapacağı sürpriz telefon görüşmesi merakla beklenitoe. Yamaç, sevdiklerini bir kez daha kaybetme tehlikesiyle burun buruna gelirken Çağatay ve Kulkan'ın gizemli adamla birlikte yaptığı plan bir Koçovalı'yı daha ölümle burun buruna getirecek. Peki, bu bölümde Çukur'a kim gelecek?