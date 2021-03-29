Çukur canlı izle! Çukur SHOW TV canlı izle! Çukur son bölümde neler oldu? Çukur full HD canlı izle!

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 29. Bölümünde (121. Bölüm) Yamaç'ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç'a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Bu durum hem Çukur'da hem de Koçovalı ailesinde taşları yerinden oynatacak. Yamaç ve Efsun'un yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatırken Akın'ın gizemli hamlesi ise merak uyandıracak. Amca ve Yamaç arasındaki çekişme Vartolu ile Yamaç'ı karşı karşıya getirecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur 122. Bölüm Fragmanı yayında. Yamaç Koçovalı'nın, Aliço'nun mekanında kavga ettiği aksiyon dolu tanıtımda Efsun'a ilaç veren kişi dikkat çekiyor. Çukur'da dengeler giderek değişirken, Amca bedel ödeteceğini söyleyerek gerilimi giderek arttırıyor. Vartolu ve Yamaç arasındaki anlaşmazlık kendini iyice hissettirmeye başlarken, Amca'ya ve Vartolu'ya karşı meydan okuyan Yamaç Koçovalı'nın yapacakları heyecanı yükseltiyor.

ÇUKUR CANLI İZLE (20.00)

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE!

