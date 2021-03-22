Çukur canlı izle! Çukur Kanal D canlı izle! Çukur son bölümde neler oldu? Çukur full HD canlı izle!

Diziseverlerin merakla beklediği Çukur bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Çukur dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Çukur canlı izle, Çukur Kanal D canlı izle! Çukur son bölümde neler oldu? Çukur full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Çukur canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 28. Bölümünde (120. Bölüm) Efsun'un yapacağı sürpriz hamle kendisini tehlikeye sokarken bu durum Yamaç'ı harekete geçirecek. Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü iki tarafı da bir araya getirecek. Hayatta kalması için gerekli olan tek güvencenin elinden alındığını öğrenen Kulkan, bir kez daha Amca ile pazarlık masasına oturacak. Yamaç ve Cumali'nin Amca'ya karşı düzenledikleri aksiyon dolu planı nefesleri kesecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur 4. Sezon 28. Bölümünde (120. Bölüm) Efsun'un yapacağı sürpriz hamle kendisini tehlikeye sokarken bu durum Yamaç'ı harekete geçirecek. Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü iki tarafı da bir araya getirecek. Hayatta kalması için gerekli olan tek güvencenin elinden alındığını öğrenen Kulkan, bir kez daha Amca ile pazarlık masasına oturacak. Yamaç ve Cumali'nin Amca'ya karşı düzenledikleri aksiyon dolu planı nefesleri kesecek.

ÇUKUR CANLI İZLE (20.00)

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE!

