Çukur bu hafta yok mu? 4 Ocak Çukur neden yok?
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Çukur bu hafta yok mu? 4 Ocak Çukur neden yok?

04.01.2021 16:22 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:25
Çukur bu hafta yok mu? 4 Ocak Çukur neden yok?

Yayınlandığı günden bu yana Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Çukur'da yeni bölüm heyecanı yaşanıyordu. Ancak yarın için izleyicileri üzen bir haber var. Çukur'un yeni bölümü ekranlarda olmayacak. Peki, Çukur bu hafta yok mu? Çukur bu akşam yok mu? Çukur neden yok? İşte 4 Ocak Çukur dizisinin detayları...

Yeni sezonda da ilgiyle izlenen Çukur dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünde Yamaç'ın Cengiz'e iki bilmece sorduğu tanıtımda paralarının ve oğlu Ogeday'ın tehlikede olduğunu duyan Cengiz'in yapacağı hamle merak konusu oluyor. Cengiz, yanan paraları karşısında büyük bir yıkım yaşarken, Ogeday'ı kurtarmak için harekete geçen Kulkan'ın çukura düştüğü anlar ise dikkat çekiyor. İşte4 Ocak Çukur dizisinin detayları...

ÇUKURBU HAFTA YOK MU?

Show TV yayın akışında değişikliğe gidildi ve yeni bölümün bu akşam yayınlanacağı duyuruldu.

ÇUKUR SON BÖLÜM FULL İZLE

ÇUKUR OYUNCULARI

  • Yamaç: Aras Bulut İynemli
  • Arık Böke: Barış Arduç
  • Sultan: Perihan Savaş
  • Fadik: Nur Sürer
  • Cengiz: Mustafa Avkıran
  • Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
  • Aliço: Rıza Kocaoğlu
  • Selim: Öner Erkan
  • Cumali: Necip Memili
  • Efsun: Damla Sönmez
  • Mahsun: Berkay Ateş
  • Azer: Cihangir Ceyhan
  • Celasun: Kubilay Aka
  • Nehir: Hazal Subaşı
  • Akın: Burak Dakak
  • Damla: Hare Sürel
  • Emmi: Kadir Çermik
  • Seren: İrem Sak
  • Ayşe: İrem Altuğ
  • Saadet: Boncuk Yılmaz
  • Medet: Mustafa Kırantepe
  • Karaca: Ece Yaşar
  • Metin: Cem Uslu
  • Meke: Aytaç Uşun
  • Murtaza: Ferit Kaya
  • Nedim: İlkay Akdağlı
  • Remzi: Çağrı Atakan
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