Çukur bu hafta yok mu? 4 Ocak Çukur neden yok?

Yayınlandığı günden bu yana Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Çukur'da yeni bölüm heyecanı yaşanıyordu. Ancak yarın için izleyicileri üzen bir haber var. Çukur'un yeni bölümü ekranlarda olmayacak. Peki, Çukur bu hafta yok mu? Çukur bu akşam yok mu? Çukur neden yok? İşte 4 Ocak Çukur dizisinin detayları...