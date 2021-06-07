Çukur bitiyor mu? Çukur neden final yapıyor? Çukur final ne zaman?

Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Damla Sönmezi, Burak Dakak, Müfit Kayacan ve Perihan Savaş gibi birçok sevilen isim bulunan Çukur dizisi yayınlanan son fragmanının ardından internette en çok aratılan konular arasında yer almakta. Peki Çukur bitiyor mu? Çukur 4. Sezon 39. Bölümüyle ekranlara veda mı edecek? Çukur final mi yapıyor? Çukur sezon finali mi yapıyor? Çukur final mi, sezon finali mi yapıyor?

4 sezon boyunca konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekrana kilitleyen Çukur dizisi yayınlanan son fragmanının ardından final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. İnternette kullanıcılar tarafından en çok aratılan konular arasında yer alan ve her bölümüyle izleyicilerden tam not alan Çukur dizisi final mi yapıyor? Çukur bitiyor mu? Çukur 4. Sezon 39. Bölümüyle ekranlara veda mı edecek? Çukur final mi yapıyor? Çukur sezon finali mi yapıyor? Çukur final mi, sezon finali mi yapıyor?

ÇUKUR DİZİSİ BİTİYOR MU?

Çukur dizisi yayınlanan 131. bölüm yani 4. sezon 39. bölüm ile ekranlara veda ediyor. 4 sezon boyunca izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin oyuncularından Rıza Kocaoğlu, daha önce yaptığı açıklamada "Son 13 bölümü çekiyoruz" diyerek 4. sezonun son sezon olduğunu daha önce belirtmişti. Yayınlanan fragmanlarda geri sayım yapan ve son fragmanıyla final yaptığını duyuran dizi önümüzdeki sezon olmayacak.

ÇUKUR DİZİSİ NEDEN BİTİYOR?

Senaryosuyla izleyicilerin oldukça ilgisini çeken dizi, reytinglerde hala iyi sonuçlar almakta. Final nedeni resmi olarak açıklanmasa da 4. sezon başlangıcında son sezon olduğu oyuncuların röportajlarından bilinmekteydi. 4 başarılı sezonun ardından hikayenin burada bitirilmesinin istendiği düşünülüyor.

ÇUKUR DİZİSİNİN 4. SEZON KONUSU

Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.