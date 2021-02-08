Çukur Aykut kimdir, gerçek adı ne? Berhan Taşdelen kimdir, kaç yaşında? Berhan Taşdemir dizileri ve filmleri!
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Çukur Aykut kimdir, gerçek adı ne? Berhan Taşdelen kimdir, kaç yaşında? Berhan Taşdemir dizileri ve filmleri!

08.02.2021 15:52 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:56
Çukur Aykut kimdir, gerçek adı ne? Berhan Taşdelen kimdir, kaç yaşında? Berhan Taşdemir dizileri ve filmleri!

Pazartesi günleri Show TV'de yayınlanan Çukur dizisi, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Çukur dizisinde Yamaç'ın çok sevdiği Aykut karakteri merak ediliyor. Peki, Çukur Aykut kimdir, gerçek adı ne? Berhan Taşdelen kimdir, kaç yaşında? Berhan Taşdemir dizileri ve filmleri!

Çukur dizisinde sevilen karakterlerden biri olan Aykut, geçtiğimiz bölümlerde Erdenetler'in sulara zehir karıştırmasıyla beraber ölerek diziye veda etmişti. Çukur yeni bölüm fragmanında Çukur Aykut karakteri tekrar ekranlara geldi. Bunun üzerine izleyiciler Çukur Aykut geri mi geldi? Çukur Aykut kimdir? Çukur Aykut gerçek adı ne? Berhan Taşdelen kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etmeye başladı. İşte, Berhan Taşdemir dizileri ve filmleri!

ÇUKUR AYKUT KİMDİR? BERHAN TAŞDELEN KİMDİR?

Çukur Aykut 1996 doğumlu olan Berhan Taşdelen (Çukur Aykut), Yeditepe Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü öğrencisi. Genç oyuncunun ilk rol aldığı dizi de Çukur dizisi oldu. Mimar Sinan Lisesi Güzel Sanatlar tiyatro bölümü mezunu Berhan Taşdelen bazı tiyatro oyunlarında rol almıştır.

Teknik direktör Aykut Kocaman dizinin yeni bölümünde konuk oyuncu olarak ekranlara geliyor. Dizide Aykut Kocaman'dan adını alan Aykut (Berhan Taşdelen) karakteriyle Aykut Kocaman arasında yer alan diyaloglar dikkat çekti.

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