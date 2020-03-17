Çukur 92. bölüm full izle? Çukur dizi konusu nedir? Çukur dizi oyuncuları kimlerdir? Çukur 92. bölüm konusu nedir? Çukur full bölüm yayınlandı.
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Aras Bulut İynemli, Çukur, Güncel

Çukur 92. bölüm full izle? Çukur dizi konusu nedir? Çukur dizi oyuncuları kimlerdir? Çukur 92. bölüm konusu nedir? Çukur full bölüm yayınlandı.

Türk dizilerinin en iddialı ve en çok beğeni alan dizilerinden olan Çukur'un 92. bölümü full yayınlandı. 3. sezon 25. bölümü yayınlanan olan Çukur'un yeni bölümünün konusu ve bölümü sizlerle. Çukur dizi konusu nedir? Çukur oyuncuları kimlerdir?

17.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:11
Çukur 92. bölüm full izle? Çukur dizi konusu nedir? Çukur dizi oyuncuları kimlerdir? Çukur 92. bölüm konusu nedir? Çukur full bölüm yayınlandı.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve 3. sezonu ile ekranlarda olan Çukur, yeni bölümü ile de izleyenlerin soluklarını kesti. Koçovalı ailesinin maceraları ve heycanı 92. bölüm ile doruğa çıkıyor. Çukur 92. bölüm izleme ve 92. bölüm hikaye konusu haberimizde.

ÇUKUR 92 BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇUKUR 92. BÖLÜM DİZİ KONUSU VE HİKAYESİ NEDİR?

Çukur 92. Bölüm Ön İzlemesi yayında! Vartolu Sadettin ve Çağatay'ın karşı karşıya geldiği sahnede çalan türküsü eşliğindeki Vartolu'nun eğlenceli halleri izleyenleri gülümsetiyor. Polislerin geldiği ve Çağatay Erdenet'i tutukladığı anlar heyecanı yükseltirken, olayları Mahsun ile birlikte izleyen Yamaç zaferinin tadını çıkarıyor.

ÇUKUR DİZİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. "Ölene kadar mutlu" olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.

ÇUKUR DİZİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aras Bulut İynemli

Yamaç Koçovalı

Ercan Kesal

İdris Koçovalı

Perihan Savaş

Sultan Koçovalı

Şenay Gürler

Meliha

Erkan Kolçak Köstendil

Vartolu

Rıza Kocaoğlu

Aliço

Öner Erkan

Selim Koçovalı

Necip Memili

Cumali Koçovalı

Kubilay Aka

Celasun

Kadir Çermik

Emmi

İrem Altuğ

Ayşe

Boncuk Yılmaz

Saadet

Cem Uslu

Metin

Uğur Yıldıran

Kemal

Aytaç Uşun

Meke

Ece Yaşar

Karaca

Mustafa Kırantepe

Medet

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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