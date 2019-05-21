Çukur 67. Yeni Bölüm Fragmanı (Çukur 66. Bölüm Full İzle)

Show TV'nin reyting rekortmeni Çukur dizisi dün akşam ekranlara geldi. Dizinin ardından Çukur 67. yeni bölüm fragmanı yayınlanacak mı diye beklendi. Peki aksiyon ve macera dolu Çukur 2. sezon 33. bölümde neler yaşandı? Çukur 2. sezon 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 2. sezon 33. bölüm tek parça izlemek için ne yapmalısınız?

ÇUKUR 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 2. sezon 34. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 67. bölüm fragmanı yayınlandığı zaman sitemizden haber vereceğiz.

ÇUKUR 2. SEZON 33. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

ÇUKUR 66. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç, eline üçüncü bir siyah zarfın geçmesiyle deliye dönüyor. Çukurdakiler dört bir yandan Aliço'yu bulmak için hareket ediyor.

MEKE'YLE CELASUN, AZER İLE YÜZLEŞTİ

Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kurdu. Bu sırada Celasun'un geçmişte yaptığı bir hata, Meke'yle ikisini Azer'le yüzleştirdi. Çukur 66. son bölümde Celasun ve Meke büyük bir tehlike yaşadı.

AKIN KOÇOVALI TAHLİYE OLMASINA SAYILI GÜN

Çukur 2. sezon 33. son bölümde seyircilerin ilk sezondan beri büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı, hapishaneden tahliye olmak için gün saydı.

DAMLA İKİ TERCİH ARASINDA KALDI

Çukur 66. son bölümde Cumali, babasının kaybıyla yıkılan Damla'nın yanında olabilmek için elinden geleni yaparken Damla, iki tercih arasında kaldı. Sena ve Akşın'ın kayıplarının ardından yeni bir kaybın yaşanması Çukur'daki tüm dengeleri alt üst etti.

YAMAÇ VE AZER DÖVÜŞTÜ

Çukur 66. son bölümde Yamaç, her yerde Aliço'yu aradı. Azer, "Karınla, yeğenin ölmüş. Söylesene Yamaç, kaç para onların acısını kapatır?" sözleriyle Yamaç'ı beklemediği bir yerden vurdu. İkilinin kavga ettiği sahneler gerilimi yükseltirken kalabalık bir grubun kovaladığı Celasun ve Meke seyircilerin heyecanını tavana çıkardı. Azer, "Kardeşin Salih'i senden alacağım!" sözleriyle yeni bir fırtınanın kopacağı sinyalini verdi.