Çukur 4. sezon fragmanı yayımlandı! Çukur yeni bölüm ne zaman? Çukur dizisi 3. sezon 26. bölüm ile sezonu kapatmıştı. Nefeslerin kesildiği Çukur dizisinin 4. sezon fragmanı da ekrana geldi. Barış Arduç'un da kadrosuna katıldığı dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Koçovalı kardeşler arasında devam eden sorunlar son bölümde izleyiciye sunulmuştu. Peki, Çukur 94. bölüm ne zaman?

Çukur dizisi 94. bölüm fragmanı paylaşıldı. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaştıkları yeni bilgi herkesi sarsmıştı. Yeni bölümleri hem izleyiciler hem de dizi oyuncuları tarafından heycanla bekleniyor. İşte, Çukur dizisi...

ÇUKUR 94. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında yine aksiyon hız kesmeden sürüyor. Yamaç ile Akın'ınkıran kırana mücadelesinin ekrana geldiği 94. bölüm için henüz net bir tarih verilmedi ancak eylül ayı içinde balaması bekleniyor.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abileriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek.

Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu oldu.