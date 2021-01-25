Çukur 4. Sezon 21.Bölüm 2.Fragman
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Çukur 4. Sezon 21.Bölüm 2.Fragman

25.01.2021 11:44 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:47

ÇUKUR 4.SEZONKoçovalılar'ın düşmanları bitmiyor!

ÇUKUR 4.SEZON

Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.

Çukur 4. Sezon 21.Bölüm 2.Fragman

Kaynak: DailyMotion.com

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