Çukur 4. Sezon 20.Bölüm 2.Fragman
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Çukur 4. Sezon 20.Bölüm 2.Fragman

18.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:47

ÇUKUR 4.SEZONKoçovalılar'ın düşmanları bitmiyor!

ÇUKUR 4.SEZON

Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.

Çukur 4. Sezon 20.Bölüm 2.Fragman
Çukur 4. Sezon 20.Bölüm 2.Fragman

Kaynak: DailyMotion.com

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