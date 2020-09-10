Çukur 4. sezon 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Çukur 94. bölüm izle
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Çukur 4. sezon 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Çukur 94. bölüm izle

Çukur dizisi 4. sezon bölümleriyle ekran hayatına devam ediyor. Dizi severlerin vazgeçilmesi haline gelen Çukur 95. bölüm fragmanı da paylaşıldı. Peki,i Çukur son bölümde neler yaşandı? Cumali, Yamaç'ı vurdu mu? İşte, 95. bölüm fragmanı...

Çukur 4. sezon 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Çukur 94. bölüm izle
10.09.2020 07:18 | Son Güncelleme: 10.09.2020 07:21

Çukur dizisi Yamaç ve Arık'ın mücadelesine sahne oldu. 94. bölümün ardından izleyenin beklediği Çukur 4. sezon 2. bölüm fragmanı da yayımlandı. Cengiz'in Yamaç hakkındaki planı büyük merak uyandırır. İşte Çukur detayları...

ÇUKUR 4. SEZON 2. BÖLÜM FRAGMANI

4. sezon ilk bölümü ile geçtiğimiz pazartesi sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Çukur'un merakla beklenen 95. yeni bölüm fragmanı da sonunda yayımlandı. 95. bölüm 14 Eylül Pazartesi Show TV'de olacak.

Çukur 4. sezon 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Çukur 94. bölüm izle

Çukur 94. bölüm izle...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur, en büyük düşmanıyla savaşa girmek üzeredir. Emir'in Erdenet'ler hakkında yaptığı haber Çukur ve Erdenet'leri bir kez daha karşı karşıya getirecek. Yamaç ve Arık kozlarını birebirde paylaşırken Yamaç, en büyük Erdenet'in dikkatini çekecek. Erdenetler ve Çukur arasındaki savaşta bütün dengeleri değiştirecek kişi olan Cengiz, Yamaç hakkında önemli bir karar verecek.

Çukur 4. sezon 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Çukur 94. bölüm izle

Cengiz'in Yamaç hakkındaki planı büyük merak uyandırırken Arık'ın bir sonraki hamlesi ise Yamaç'ı yüzleşmeye en korktuğu şeyle karşı karşıya getirmek olacak. Koçovalıların evinde düğün hazırlıkları sürerken Karaca'nın kendi kaderini çizmek için kurduğu gizli planlar Azer dahil herkesin hayatını etkileyecek. Ailesini bir arada tutmak ve mahallesini korumak için her şeyi yapan Yamaç'ın aylardır kaçtığı kabusla yüz yüze geldiği anlar nefesleri kesecek.

Çukur 4. sezon 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Çukur 94. bölüm izle
Çukur 4. sezon 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Çukur 94. bölüm izle

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