Çukur 4. sezon 1. bölüm fragmanı yayımlandı! Çukur ne zaman başlıyor?
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Çukur 4. sezon 1. bölüm fragmanı yayımlandı! Çukur ne zaman başlıyor?

Çukur 94 bölüm fragmanı ekrana geldi. Sevilen, TV8'nin fenomen dizilerinden Çukur 4. yeni sezon 1. bölümü izleyici karşısına çıkıyor. Çukur dizisi tutukunları ''Çukur dizisi yeni bölüm ne zaman başlıyor?'' sorusunu araştırıyor. İşte, Çukur yeni bölüm fragmanı...

07.09.2020 10:14 | Son Güncelleme: 07.09.2020 10:25

Çukur dizisi yeni bölüm fragmnaı ile sevenleri karşısına çıktı. Heyecan ve aksiyonun dur durak bilmediği dizi, yeni maceralarla yoluna devam ediyor. Yeni sezon bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak Çukur dizisi oyuncuları ve daha fazlası haberimizde.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Cumali, baba özlemiyle yanıp tutuşurken, Yamaç hakkında gerçekleri öğrenerek namluyu ona doğrultur. Diğer yandan Arık ile Yamaç'ın nefes kesen mücadelesi de izleyeni ekrana kilitleyecek. Sevilen dizi 7 Eylül Pazartesi günü Show TV'de olacak. Çukur yeni bölümde neler olacak?

Çukur 4. sezon 1. bölüm fragmanı yayımlandı! Çukur ne zaman başlıyor?

ÇUKUR OSN BÖLÜM İZLE...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abileriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.

Çukur 4. sezon 1. bölüm fragmanı yayımlandı! Çukur ne zaman başlıyor?

ÇUKUR OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Kubilay Aka, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Barış arduç, İrem Sak, Mustafa Avkıran ve Suna Yıldızoğlu.

Çukur 4. sezon 1. bölüm fragmanı yayımlandı! Çukur ne zaman başlıyor?
Çukur 4. sezon 1. bölüm fragmanı yayımlandı! Çukur ne zaman başlıyor?

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