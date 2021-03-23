Çukur 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Çukur 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

23.03.2021 00:15 | Son Güncelleme: 23.03.2021 00:22
Çukur 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Çukur'un 121. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Çukur, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Çukur 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 28. Bölümünde (120. Bölüm) Efsun'un yapacağı sürpriz hamle kendisini tehlikeye sokarken bu durum Yamaç'ı harekete geçirecek. Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü iki tarafı da bir araya getirecek. Hayatta kalması için gerekli olan tek güvencenin elinden alındığını öğrenen Kulkan, bir kez daha Amca ile pazarlık masasına oturacak. Yamaç ve Cumali'nin Amca'ya karşı düzenledikleri aksiyon dolu planı nefesleri kesecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Güncel gelişmeleri öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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