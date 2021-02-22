Çukur 117. bölüm full izleme linki! Çukur son bölüm tek parça full izle! Çukur son bölümde neler oldu? Çukur 18. yeni bölüm fragmanı!

Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Çukur, her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük bir heyecanla izlendi! Milyonlarca kişinin soluk soluğa izlediği dizi Çukur'un son bölümü izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirdi! Yamaç'ın Çukur'a dönmesi herkesi mutlu ederken, Çukur'un ve Cumali abinin başına gelenler herkesi şaşırttı! Efsun'a olanlar da yürekleri sızlattı! 2 yıl ileri atlayan Çukur dizisinde, Çukur bambaşka bir yer oldu! İşte, Çukur 117. bölüm full izleme linki! Çukur son bölüm tek parça full izle! Çukur 4. sezon 26. bölüm (118.) yeni bölüm fragmanı!

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Her şeyden habersiz olan Efsun ise çocuğu için bir fedakarlık daha yaparken, Yamaç ve Efsun'un karşılaşması nefesleri kesecek.

Yamaç'ın yaşadıklarını öğrenen Vartolu, Kulkan'ı bulmak için harekete geçecek. Vartolu'nun niyetini öğrenen Amca kendi kozunu kullanarak herkesi şaşırtacak bir hamlede bulunacak. Çukur'da olanları kendi gözleriyle gören Yamaç'ın Sultan'la yaşadığı yüzleşme merakla beklenecek. Yamaç, duygu dolu anların sonunda Amca'nın evde yarattığı değişime şahit olacak. Yamaç'ın Amca'nın tarafında yer alacağını düşünen Cumali, verdiği sürpriz kararla büyük bir adım atmak için harekete geçecek. Günden güne kendi sonuna yaklaştığını fark eden Kulkan, hayatını kurtarmak için sürpriz bir isimden yardım isteyecek. Her şeyden habersiz olan Efsun ise çocuğu için bir fedakarlık daha yaparken, Yamaç ve Efsun'un karşılaşması nefesleri kesecek.