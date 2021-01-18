Çukur 113. bölüm fragman yayınlandı mı? 18 Ocak yeni bölüm fragmanında ne oldu?
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Çukur 113. bölüm fragman yayınlandı mı? 18 Ocak yeni bölüm fragmanında ne oldu?

18.01.2021 22:13 | Son Güncelleme: 18.01.2021 22:18
Çukur 113. bölüm fragman yayınlandı mı? 18 Ocak yeni bölüm fragmanında ne oldu?

Çukur, gelecek bölüm fragmanı merak ediliyor. Çukur, 18 ocak Pazartesi akşamı 112. bölümle ekranlardaydı. Ancak hayranları dizinin hemen ardından 113. bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Peki, Çukur 113. bölüm fragman yayınlandı mı? 18 Ocak yeni bölüm fragmanında ne oldu?

Çukur, gelecek bölüm fragmanı merak ediliyor. Hayranları dizinin hemen ardından 113. bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 113. Bölüm Fragmanı yayınlanmadı. Yayınlandıktan sonra haberimizden izleyebilirsiniz.

ÇUKUR SON BÖLÜÜM TEKRARI HANGİ GÜN?

Çukur 112. Bölüm tekrarı 19 Ocak Salı gecesi 00.30'da, 20 Ocak Çarşamba gecesi 03.00'te, 23 Ocak Cumartesi 03.00'te Show TV ekranlarında olacak.

ÇUKUR 112. BÖLÜM ÖZETİ

Koçovalılar, Cengiz Erdenet'in ölümünden sonra Kulkan ve Çağatay'ı hedef alarak intikam planlarına devam edecekken Çağatay'ın Çukur'u büyük bir tehlikeye sokacağı yeni hamlesi Koçovalılar'ın elini kolunu bağlayacak

Vartolu'nun Afganistan'da yapacağı sürpriz görüşme merakla beklenecek.

Yamaç, sevdiklerini bir kez daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelirken Çağatay ve Kulkan'ın gizemli adamla birlikte yaptığı plan bir Koçovalı'yı daha ölümle burun buruna getirecek.

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