Çukur 113. bölüm fragman yayınlandı mı? 18 Ocak yeni bölüm fragmanında ne oldu?

Çukur, gelecek bölüm fragmanı merak ediliyor. Çukur, 18 ocak Pazartesi akşamı 112. bölümle ekranlardaydı. Ancak hayranları dizinin hemen ardından 113. bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Peki, Çukur 113. bölüm fragman yayınlandı mı? 18 Ocak yeni bölüm fragmanında ne oldu?