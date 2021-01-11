Çukur 111. son bölüm izle! Çukur 111. son bölümde neler oldu? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Çukur 111. son bölüm izle! Çukur 111. son bölümde neler oldu? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

11.01.2021 22:48 | Son Güncelleme: 11.01.2021 22:51
Çukur 111. son bölüm izle! Çukur 111. son bölümde neler oldu? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV dizisi Çukur, 4 sezondur soluk soluğa izleniyor. Büyük bir seyirci kitlesine ulaşan Çukur, her hafta milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Bu hafta Çukur 111. bölümle seyircilerle buluştu. Yine aksiyonun tam gaz devam ettiği Çukur konuk oyuncuları ile büyük ilgi gördü! Çukur 111. bölüm izle! Peki, Çukur 111. son bölümde neler oldu?

Çukur bu hafta yine çok heyecanlı ve çok aksiyonlu bir bölümüyle seyircilerle buluştu! Bu hafta 111. bölümüyle ekranlara gelen Çukur konuk oyuncuları ile dikkat çekti! Binlerce seyircinin heyecanla izlediği Çukur son bölümde neler oldu? Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur konuk oyuncuları kimler? gibi tüm soruların cevaplarını buradan bulabilirsiniz! Çukur son bölüm izle! Çukur 111. bölüm izle!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 111. bölümde yine heyecan doruktaydı! Çukur konuk oyuncuları büyük ilgi gördü. Cengiz Erdenet'in büyük oğlu Çağatay Erdenet birkaç bölüm önce diziye veda etmişti. Çağatay Erdenet rolüyle Nejat İşler, 111. bölümde Çukur'a geri döndü! Çağatay'ın dönmesi, Cengiz'i bir hayli rahatlattı!

Bu bölüm diziye maskeli bir ninja girdi. Çukur'daki maskeli adam büyük ilgi gördü! Maskesini hiç çıkarmayan gizemli adamın kim olduğu ise bilinmiyor! Çukurdaki maskeli adam hem Koçovalıların, hem de Erdenetlerin başına büyük belalar açacak gibi duruyor!

Çağatay'ın dönmesiyle Yamaç korkuya kapıldı! Yamaç Efsun'u Çukur'a getirdi!

Çukur konuk oyuncularından bir diğeri de Murtaza oldu. Ferit Kaya, Çağatay'ın geri dönmesiyle Murtaza olarak diziye geri döndü!

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE!

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Çukur 112. yeni bölüm fragman henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman buradan ulaşabilirsiniz!

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