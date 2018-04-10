Cudi Dağında 4 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ın Cudi Dağında 4 Nisan'dan bu yana devam eden "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker" operasyonu kapsamında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Şimdiye kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde, teröristleri imha etmek maksadıyla; Şırnak İli Cudi Dağı bölgesinde, 04 Nisan 2018 tarihinde başlatılan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker" operasyonu kapsamında, 09 Nisan 2018 tarihinde saat 22.10'da İHA ile tespit edilen (4) BTÖ mensubu sağlanan yakın hava desteği ile etkisiz hale getirilmişlerdir. Operasyon başladığı tarihten bu güne kadar toplam (13) terörist etkisiz hale getirilmiştir. "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker" operasyonu genişletilerek, azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK