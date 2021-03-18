Cudi Dağına bırakılan ceylanlar sıkı şekilde takip ediliyor
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Cudi Dağına bırakılan ceylanlar sıkı şekilde takip ediliyor

18.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:08

Cudi Dağına bırakılan ceylanlar sıkı şekilde takip ediliyor Terörden temizlenen Şırnak Cudi Dağına bırakılan nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Gazella subgutturosa' türü ceylanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Cudi Dağına bırakılan ceylanlar sıkı şekilde takip ediliyor

ŞIRNAK - Terörden temizlenen Şırnak Cudi Dağına bırakılan nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Gazella subgutturosa' türü ceylanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Dünyada ender bölgelerde yaşayan ceylanların, son yıllarda sayılarının azalması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altında tutuluyor. Cudi Dağına bırakılan 'Gazella subgutturosa' türü ceylanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Bölgedeki ceylanları korumak ve sayısını artırmak amacıyla Şanlıurfa 75'inci Yıl Ceylan Üretim İstasyonundan getirilen ve geçen yıl Cudi Dağına bırakılan 50 'Gazella subgutturosa' türünün sayısının artması için yakından takip ediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ceylanların bakım ve takibinin hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi. Kalay, doğaya bırakılan ceylanların yakından takip edildiğini, görevli personelin bu kapsamda sürekli sahada olduğunu, bölgedeki güvenlik güçlerinin ve köylülerin de ceylanların korunması için kendilerine destek olduğunu sözlerine ekledi.

Cudi Dağına bırakılan ceylanlar sıkı şekilde takip ediliyor
Cudi Dağına bırakılan ceylanlar sıkı şekilde takip ediliyor
Cudi Dağına bırakılan ceylanlar sıkı şekilde takip ediliyor
Cudi Dağına bırakılan ceylanlar sıkı şekilde takip ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT

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