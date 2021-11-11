Cudi Dağı Sefine bölgesine vatandaşların araçla ulaşımlarının sağlanması için çalışma sürüyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, terörden arındırılan Cudi Dağı Sefine Bölgesi bölgesine ilişkin, "Şu anda kontrollü geliş gidişler var ama ilerleyen zamanlarda, çok uzun sürmeyecek bir vadede insanlarımız araçlarıyla buraya gelebilecekler." dedi.

Vali Pehlivan, beraberinde İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay ile Cudi Dağı Sefine bölgesinde yapılan yol ve kuleler ile ilgili incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının destekleriyle bölgede bugüne kadar 50 kilometrelik yol yapıldığını söyledi.

Cudi Dağı Sefine bölgesinde stabilize yolun yanı sıra beton yol çalışmasında 14 kilometrelik bölümde son aşamaya gelindiğini dile getiren Pehlivan, "Birkaç gün içerisinde de Sefine bölgesine ulaşmış olacak. Bölgede 22 yaşam kulesinin yapımı tamamlandı. Bunların bir kısmı Silopi tarafından Sefine'ye kadar diğeri de Şırnak Anılmış köyünden Cudi Dağı'na doğru yol güzergahında yer alıyor." diye konuştu.

Ayrıca Anılmış köyünde Aselsan tarafından modüler üs bölgesinin inşaatının tamamlandığını dile getiren Pehlivan, Cudi Sefine bölgesinde de aynı özelliklere sahip üs bölgesinin yapımının tamamlama aşamasına geldiğini, önümüzdeki hafta kullanılmaya başlanacağını aktardı.

Pehlivan, yaşam kulelerinde jandarma komando ve güvenlik korucularının 7 gün 24 saat esaslı görev yaptığını anlatarak, "Kahramanlarımız şu an aydınlatma ve elektrik ihtiyaçlarını jeneratörlerden karşılamakta ama DEDAŞ ile yapılan görüşmeler neticesinde kısa sürede elektriği Cudi'nin zirvesine sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

"Bir yandan beton yolların tamamlanması, devamında bariyerlerin, kanalların yapılması ile Silopi tarafından ulaşımı son derece güvenli bir hale getirmiş oluyoruz." diyen Pehlivan, stabilize yol çalışmalarının bu yıl itibarıyla bitmiş olacağını bildirdi.

Pehlivan, şunları kaydetti:

"Cudi'de güzel bir ortam sağlandı ve sağlanmaya devam ediyor. Şu anda belki kontrollü geliş gidişler var ama ilerleyen zamanda, çok uzun sürmeyecek bir vadede insanlarımız araçlarıyla buraya gelebilecekler. Bu devletimizin gücünü gösteriyor. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın İçişleri Bakanımıza bütün çalışmalara olduğu gibi bu çalışmaya da verdikleri desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum."

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