Cudi Dağı'ndan doğan Bazamir Deresi kurudu
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Cudi Dağı'ndan doğan Bazamir Deresi kurudu

Cudi Dağı'ndan doğan Bazamir Deresi kurudu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Selim Yalçın - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Cudi Dağı'ndan başlayıp, Dicle Nehri ile birleşen Bazamir Deresi kurudu.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Cudi Dağı'ndan başlayıp, Dicle Nehri ile birleşen Bazamir Deresi kurudu.

Kaynağı Cudi Dağı'ndaki Derebaşı bölgesi olan ve Esenli ile Yeniköy'den geçerek 20 kilometrenin sonunda Dicle Nehri ile birleşen Bazamir Deresi, 30 yıl sonra ikinci kez kurudu. Yağışların azlığı ve sıcaklıkların etkisine maruz kalan dere kuruyunca yüzlerce balık öldü. Birçok su canlısının hayat bulduğu dere köylüler için de bahçe ve hayvan sulamada kullanılıyordu. Yöre halkı da yaşanan kuraklıktan kaygı duyduğunu söyledi.Yörede oturan Metin Baykara, "Bu sene fazla sıcaklıktan dolayı derenin kuruduğunu gördük. Bundan birkaç yıl önce bu gördüğünüz dere boyumu aşıyordu. Şimdi kupkuru. Balıklar hepsi ölmüş. Hayvanlar susuzluktan ölmüş" dedi.


Cudi Dağı'ndan doğan Bazamir Deresi kurudu
Cudi Dağı'ndan doğan Bazamir Deresi kurudu
Cudi Dağı'ndan doğan Bazamir Deresi kurudu
Cudi Dağı'ndan doğan Bazamir Deresi kurudu
Cudi Dağı'ndan doğan Bazamir Deresi kurudu
Cudi Dağı'ndan doğan Bazamir Deresi kurudu
Cudi Dağı'ndan doğan Bazamir Deresi kurudu
Cudi Dağı'ndan doğan Bazamir Deresi kurudu
Cudi Dağı'ndan doğan Bazamir Deresi kurudu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Selim Yalçın

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