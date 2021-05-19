Cudi Cup Tenis Turnuvası yarın başlıyor
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Cudi Cup Tenis Turnuvası yarın başlıyor

Cudi Cup Tenis Turnuvası yarın başlıyor
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası yarın başlıyor.

Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası yarın başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonu, valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde yarın başlayacak organizasyon, kentte ilk tenis turnuvası olma özelliğini taşıyor.

20-23 Mayıs'ta, Şırnak Gelişim Gençlik ve Spor Kulübünde kızlar ve erkeklerde toplamda 150'yi aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek turnuva için hazırlıklar tamamlandı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan beraberinde Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ile turnuvanın gerçekleştirileceği tesislerde incelemede bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Pehlivan, bu projede İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonunun büyük destekleri olduğunu söyledi.

"Bundan böyle inşallah Cudi'nin iyi haberlerle, iyi gelişmelerle, güzel faaliyetlerle anılması adına etkinliğimiz Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası adı altında gerçekleştirilecek." diyen Pehlivan, turnuva için heyetlerin kente gelmeye başladığını ifade etti.

"Şırnak, 'Sporda başaracağım.' diyor"

Vali Pehlivan, turnuvaya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılacağını belirterek, "Türkiye'nin en genç 2 ilinden biri Şırnak. Şırnak'ta gençlerimizin her alanda kendini yetiştirmesi ve geliştirmesini çok önemsiyoruz. Spor da bu alanlardan biri. Şırnak, bugüne kadar devletimizin her alanda yapmış olduğu çalışmalarda önemli gelişmeler katetti, önemli işler başardı ve hala daha başaracağım diyor. Şırnak, 'Sporda da başaracağım.' diyor." diye konuştu.

Geçen yıl yapılan rafting ve yamaç paraşütü şampiyonasına yurdun çeşitli illerinden sporcular geldiğini anımsatan Pehlivan, yarın başlayacak turnuvayla da ülkenin çeşitli bölgelerinden gelecek sporcuları ve hakem heyetlerini ağırlamaktan gurur ve onur duyduklarını kaydetti.

"Şırnak her geçen gün daha güzel etkinliklere ev sahipliği yapacak"

Belediye Başkanı Yarka da organizasyona ev sahipliği yapmanın kendilerini çok memnun ettiğini dile getirdi.

Yarka, "Şırnak'ta ulusal alanda son 2 yıldır ilk kez turnuvalara ev sahipliği yapıyor. Bunlar çok güzel gelişmeler. Şırnak her geçen gün daha güzel etkinliklere ev sahipliği yapacaktır." dedi.

Rektör Prof. Dr. Erkan ise turnuvaya üniversite olarak ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını, kampüsün 3 tenis sahasında müsabakaların oynanacağını bildirdi.

"Şırnak'ta tenise bir ilgi var. 10 yıl sonra Türkiye'deki tenis şampiyonları Şırnak'tan çıkacak inşallah." ifadesini kullanan Erkan, sporun kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhunu gelen misafirlere en güzel şekilde göstereceklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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