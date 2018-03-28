Cücelik" Teşhisi Konulan Kızının Ameliyatı İçin Yardım Bekliyor

Kastamonu'da iki çocuğuyla yaşayan Fatma Balta, cücelik (akondroplazik) teşhisi konan kızının tedavisi için yardım bekliyor.

Hamilelik sürecinde, bebekte anomali tespit edilmesine rağmen evladından vazgeçmeyerek dünyaya getiren Balta, 7 yaşındaki kızının sağlık sorunları ile mücadele ediyor.

Balta, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı dünyaya geldikten sonda eşinden ayrıldığını, oğlu ve kızıyla hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.

Evlerinin geçimini oğlunun sağladığını, onun da bir hafta sonra askere gideceği için işinden ayrıldığını anlatan Balta, çalışması gerektiğini ancak kızının sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını ifade etti.

Cücelik teşhisi konan kızı Elif'in göğüs kafesinin dışarıda, kalça yapısının 9 aylık bir bebeğin kalça yapısına sahip olması nedeniyle birçok sağlık sorunu yaşadığını belirten Balta, üç yıl önce İstanbul'da üniversite hastanesinde bir profesörle görüştüklerini, kızının ameliyatıyla ilgili bir maliyet çıkarıldığını, bunu ödeyecek güçlerinin olmadığını, ameliyatı yapacak başka hastane bulamadıkları için yaptıramadıklarını ifade etti.

Balta, "7 yaşındaki çocukların boyu 1 metre 30 santimetre civarındayken benim kızımın boyu 68 santimetre. Yaşıtlarının neredeyse yarısı kadar. Ameliyat olması gerekiyor. Ameliyattan sonra da sürekli hastaneye gitmemiz gereken bir kontrol süreci var. O da ayrı bir maliyet. Bizim bu parayı verecek durumumuz yok." diye konuştu.

Kızının sağlık raporunda yüzde 52 engeli bulunduğunun belirtildiğini aktaran Balta, "Kızımın bakımı için devlet 3 ayda bin 100 lira para veriyor. Bu para ev kiramıza yetmiyor. Çalışmak istiyorum, kimse hasta bir kızla beni çalıştırmak istemiyor. Oğlum askerdeyken nasıl geçineceğiz bilmiyorum." dedi.

Balta, hayırseverlerden yardım beklediğini dile getirdi.