Cücelerin 'Korkağı' koronavirüse yenik düştü
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Cücelerin 'Korkağı' koronavirüse yenik düştü

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Cücelerin 'Korkağı' koronavirüse yenik düştü

Eskişehir'den Türkiye'nin her yerine ulaşan masal kahramanları '7 Cüceler' grubunun 'Korkak' karakterli cücesi Ümit Keskin, koronavirüse yenik düştü ve hayatını kaybettiTürkiye'de 'Pamuk Prenses ve 7 Cüceler' masalını tiyatroya uyarlayan, çocukların ve halkın büyük beğenisini toplayan...

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Eskişehir'den Türkiye'nin her yerine ulaşan masal kahramanları '7 Cüceler' grubunun 'Korkak' karakterli cücesi Ümit Keskin, koronavirüse yenik düştü ve hayatını kaybetti

Türkiye'de 'Pamuk Prenses ve 7 Cüceler' masalını tiyatroya uyarlayan, çocukların ve halkın büyük beğenisini toplayan Eskişehirli cüceler, arkadaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Yaklaşık 5 gün önce koronavirüse yakalanan 42 yaşındaki cücelerin korkağı Ümit Keskin, hastalığa yenik düşerek dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Tiyatroya taşıdıkları 'Pamuk Prenses ve 7 Cüceler' masalıyla Türkiye'nin birçok yerinde gösteriler yapan Eskişehirli cüceler, kaybettikleri arkadaşlarının ailesiyle birlikte acısını yaşıyor. Uzun yıllardır birlikte güzel işlere imza attıkları arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan cücelerin Grup Başkanı Erdal Görgeç, "Kardeşimizi kaybettik. Ailemizden birisiydi. Gerek karakteriyle, gerek sahnedeki performansıyla herkesin sevdiği bir kardeşimizdi. Bizler de onu çok seviyorduk. Koronavirüse yakınlarımızdan kayıplar vermeye başladık. Umarım ki yakın zamanda bu salgından kurtuluruz" dedi.

Tedavi gördüğü evinde hayatını kaybeden 42 yaşındaki cücelerin 'korkağı' Ümit Keskin, kendisi gibi cüce olan babasının ve abisinin mezarı bulunan Mihalgazi'nin Alpagut mahallesindeki mezarlığa defnedildi. - ESKİŞEHİR

Cücelerin 'Korkağı' koronavirüse yenik düştü
Cücelerin 'Korkağı' koronavirüse yenik düştü
Cücelerin 'Korkağı' koronavirüse yenik düştü
Cücelerin 'Korkağı' koronavirüse yenik düştü
Cücelerin 'Korkağı' koronavirüse yenik düştü
Cücelerin 'Korkağı' koronavirüse yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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