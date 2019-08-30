'Cüce' keçi Mabel ile tanışın: İskoçlar keçili pilates dersi ile stres atıyor
Cüce keçi Mabel, İskoçya'da bir ilk olan Jo Munro'nun keçili pilates derslerinin yıldızlarından biri. Pilates dersleri esnasında patika yolun kıvrımlarını takip ediyormuş gibi pilates yapanların sırtlarında yürüyor.
30.08.2019 19:03
Cüce keçi Mabel, İskoçya'da bir ilk olan Jo Munro'nun keçili pilates derslerinin yıldızlarından biri. Pilates dersleri esnasında patika yolun kıvrımlarını takip ediyormuş gibi pilates yapanların sırtlarında yürüyor.
Kaynak: Euronews.com