'Cüce' keçi Mabel ile tanışın: İskoçlar keçili pilates dersi ile stres atıyor

30.08.2019 19:03

Cüce keçi Mabel, İskoçya'da bir ilk olan Jo Munro'nun keçili pilates derslerinin yıldızlarından biri. Pilates dersleri esnasında patika yolun kıvrımlarını takip ediyormuş gibi pilates yapanların sırtlarında yürüyor.