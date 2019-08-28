Çubukspor'da "kupa" heyecanı

28.08.2019 10:54

Çubukspor Futbol A.Ş'nin, ilçeyi 28 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda temsil edecek olması, lacivert-sarılı ekipte heyecana neden oldu.

Çubukspor Futbol A.Ş. Başkanı Lokman Kılıç, Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. turunda Çubuk İlçe Stadı'nda Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile yapılacak maç öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu.

Çubukspor Futbol A.Ş. olarak 28 yıl aradan sonra kupada ilçelerini temsil edeceklerini belirten Kılıç, şöyle dedi:

"Taraftarımızın tribünlerde yapacağı görsel şovlarla karşılaşmaya renk katmaları en büyük arzumuzdur. Geçtiğimiz sezon saha ve seyirci cezası almayarak, 'yılın taraftarı' olan cefakar taraftarlarımız bu kupa maçıyla birlikte yeni sezona da yine damga vuracağından eminiz. Seyircimiz gösterdikleri performansla yine takımımızın itici gücü, rakiplerinin de korkulu rüyası olmaya devam edecektir. Perşembe günü Kırıkkale kafilesini en güzel şekilde ağırlamak tüm camia olarak hepimizin görevidir. Camia olarak sakin olalım. Sahadaki rekabet her zaman olacaktır. Çubukspor her maça kazanmak için çıkar, lakin maçın skoru ne olursa olsun taraftarlarımızın takımımıza gereken desteği göstermeleri, ceza almaya sebep olacak söz ve fiillerden uzak durmaları en büyük arzumuzdur. Takımımız da tur atlamak adına sahada bütün gayretini gösterecektir. Bizim için asıl lig şampiyonluğu olduğunu unutmadan kupanın heyecanını ilçe olarak yaşayalım."

Kılıç, takımlarının lige ve perşembe günü yapılacak karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandığını da vurguladı.

Çubukspor, 1991-92 sezonunda Türkiye Kupası'nda 5. tura kadar yükselmiş, bu turda Kocaelispor'a 2-0 mağlup olarak kupadan elenmişti.

Kaynak: AA