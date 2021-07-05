Çubukluosmaniye'ye Çocuklar İçin Park Geliyor
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Çubukluosmaniye'ye Çocuklar İçin Park Geliyor

Çubukluosmaniye'ye Çocuklar İçin Park Geliyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit İlçesi Çubukluosmaniye Mahallesine vatandaşlar için park ve dinlenme alanı yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit İlçesi Çubukluosmaniye Mahallesine vatandaşlar için park ve dinlenme alanı yapıyor. Zemini iyileştirilen alanda çevre düzenlemesi de yapılacak.

KIRSAL ALANDA ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu kapsamda vatandaşlar tarafından piknik yapmak amacı ile kullanılan İzmit ilçesi Çubukluosmaniye mahallesindeki alanda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca çalışma başlatıldı.

OYUN ALANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar kapsamında alana çocuklar için küçük bir oyun parkı kuruldu. Parkta ekiplerin çalışması devam ediyor. Alanda ailelerin rahat vakit geçirmesi içinse 6 adet kamelya yerleştirildi. Zemini iyileştirilen alanın çevre düzenlemesi devam ediyor.

Kaynak: Habermetre

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