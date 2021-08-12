Çubukluosmaniye parkı tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesi Çubukluosmaniye Mahallesine vatandaşlar için yaptığı park ve dinlenme alanındaki çalışmaları tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, İzmit Çubukluosmaniye Mahallesi'ne park ve dinlenme alanı kazandırdı.

KIRSAL ALANDA ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu kapsamda vatandaşlar tarafından piknik yapmak amacı ile kullanılan İzmit ilçesi Çubukluosmaniye Mahallesindeki alanda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca çalışma tamamlandı. Hayata geçirilen park ile vatandaşların ailece vakit geçirebileceği park ve dinlenme alanına kavuştu.

OYUN ALANI, KAMELYALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar tamamlandı. Alana çocuklar için küçük bir oyun parkı kuruldu. Ailelerin rahat vakit geçirmesi için parka 6 adet kamelya yerleştirildi. Çevre düzenlemesiyle alan yeşillendirildi. Mahalle sakinleri, bölgelerine yapılan park için Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler