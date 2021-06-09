Çubuklubala seyir terasında sona gelindi
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Çubuklubala seyir terasında sona gelindi

Çubuklubala seyir terasında sona gelindi
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Çubuklubala Mahallesi'ndeki alanı mesire alanına çeviriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Çubuklubala Mahallesi'ndeki yeşil alanı mesire alanına dönüştürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

ÇUBUKLUBALA MESİRE ALANI

Kentin birçok yerinde yeşil alanlar oluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir mesire alanı için geçtiğimiz aylarda çalışmalara başladı. Daha önce vatandaşlar tarafından piknik yapmak amacı ile kullanılan İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi'ndeki alan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından mesire alanı haline getiriliyor.

ÇİT İMALATI TAMAMLANDI

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar kapsamında mesire alanı içerisine 200 metre yürüyüş yolu inşa edildi. Vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirmesi için alanın toprak dolgusu ve tesviyesi yapıldı. Alanın arka cephesinde ahşap direkli tel çit imalatı da ekipler tarafından tamamlandı.

SEYİR TERASI

Alana vatandaşların rahat vakit geçirmesi için 10 adet kamelya yerleştirildi. Seyir terasında gece görsellik katması için aydınlatma yapılacak. Aydınlatma için temel kazı ve kablo kazıları yapıldı. Çalışmalar tamamlandığında alanın bitkilendirme işi yapılacak.

Kaynak: Bültenler

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