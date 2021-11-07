Çubuklu ve Kahramankazanlı şehit yakınlarından Lütfü Türkkan'a tepki - Haberler
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Çubuklu ve Kahramankazanlı şehit yakınlarından Lütfü Türkkan'a tepki

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Çubuklu ve Kahramankazanlı şehit yakınlarından Lütfü Türkkan'a tepki

Ankara'nın Çubuk ve Kahraman ilçelerinde şehit yakınları Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ve Kahraman ilçelerinde şehit yakınları Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, yayımladığı mesajda, Türkkan'ın bir şehit yakınına küfretmesini hiç yakıştıramadıklarını vurguladı.

Avan, "Bu küfür sadece orada bir şehit yakınına değil, tüm şehit ailelerimize ve Türk milletine yapılmıştır. Bu yakışıksız davranışını şiddetle kınıyoruz." ifadesinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve parti yöneticilerini gereğini yapmaya davet eden Avan, şunları kaydetti:

"Bu küfrü kabul etmiyoruz. Bu küfür bir milletvekiline hiç yakışmamıştır. Hele hele milli ve manevi değerleri savunan bir partinin milletvekili olması ve genel başkan yardımcı olması da bizleri ayrıca üzmüştür."

Siyasilerin sabırlı, hoş görülü ve kucaklayıcı olması gerektiğini vurgulayan Avan, "İdarecilerin bu durumlara karşı hoş görülü olması gerekir. Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği olarak, Bingöl'de şehit yakını Tahir Gümren'e geçmiş olsun dileklerimizi belirtiyor, her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanlarında olduğumuz belirtiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kahramankazan 15 Temmuz Gazi ve Şehit Aileleri Derneği de Türkkan'a tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Cafer Akın, dernek binasında yaptığı açıklamada İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına ağza alınmayacak küfürler sarf ettiğini belirterek, "Bu ülkeye kanlarıyla, canlarıyla bedel ödeyenler olarak Lütfü Türkkan'ı en sert dille kınıyor, yüce devletimizden vekilliğinin düşürülmesini ve gerekli cezanın verilmesini talep ediyoruz." dedi.

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri
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