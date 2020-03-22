Çubuklu turşuculardan vatandaşlara ücretsiz turşu suyu ikramı Turşusuyla ünlü Ankara'nın Çubuk ilçesinde turşucular, vatandaşlara ücretsiz turşu suyu ikram etmeye başladı.

Turşusuyla ünlü Ankara'nın Çubuk ilçesinde turşucular, vatandaşlara ücretsiz turşu suyu ikram etmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler tüm yurtta olduğu gibi Çubuk ilçesinde de üst seviyeye çıkarıldı.

İlçede, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan turşu satışlarında artış yaşandı. Özellikle turşu suyu satışında ciddi talep oluştu. İlçedeki bazı turşucular ise vatandaşlara ücretsiz turşu suyu ikramına başladı.

Turşu satışı yapan Hasan Hüseyin Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı insanların vücut dirençlerini artırmaları gerektiğine işaret etti.

Turşu suyunu çarşıdan geçen herkese ikram ettiklerini anlatan Benli, "Turşu ve turşu suyu satışlarında artış var. İnsanlar bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için turşu alıyor. Genellikle telefon ve internetten alıyorlar. Biz adreslerine gönderiyoruz. Buraya gelip de bizzat alanlar da çok. Biz de gelen giden herkese sürekli turşu suyu ikram ediyoruz." diye konuştu.

Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık ise turşucu esnafı olarak her zaman devlet ve milletinin yanında olduklarını söyledi.

Turşunun fermente bir yiyecek olduğunu belirten Işık, "Turşu bütüncül olarak bağışıklık sistemini koruyup güçlendiriyor. Bu koruyucu etkinliği hem içeriğindeki probiyotik bakteriler hem de turşuyu oluşturan sebze ve meyvelerin kendi özellikleri ile yapıyor. Fermente bir yiyecek olduğu için bakteri açısından zengin. Bu bakteriler bağırsak florasının zenginleşmesini sağlıyor ki güçlü bir bağırsak florası güçlü bir bağışıklık sistemi anlamına geliyor. Bu nedenle de biz turşu tüketimini öneriyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlar, turşu esnafının bu uygulamasından dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA