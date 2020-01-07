Çubuklu taksicilerden "Türkiye'nin otomobile"ne destek

07.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:58

Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fatih Raşit Neşeli, "Türkiye'nin otomobili" için atılan adımının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Neşeli, yaptığı açıklamada, şoför esnafı olarak her zaman yerli ve milli üretimi desteklediklerini, "Türkiye'nin otomobili"nin üretimini de heyecanla beklediklerini söyledi.

Tüm üyelerinin araçlarını Türkiye'nin otomobili ile değiştireceğini anlatan Neşeli, "Yıllardır beklenen özlem inşallah bitecek. Türkiye gibi hem yetişmiş eleman hem de doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülkenin yerli ve milli üretimi her alanda artırması en büyük dileğimizdir. Türkiye'nin otomobili konusunda atılan adımlar bizi gururlandırdı. İnşallah fabrikası da planlanan süre içinde biter ve yerli otomobilimizi kısa sürede yollarda görürüz." dedi.

Neşeli, Türkiye'nin otomobilinin bu aşamaya getirilmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: AA