Çubuklu şehit yakınlarından HDP'nin kapatılmasına yönelik davaya destek
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Çubuklu şehit yakınlarından HDP'nin kapatılmasına yönelik davaya destek

Çubuklu şehit yakınlarından HDP'nin kapatılmasına yönelik davaya destek
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde yeniden açılan davayı desteklediklerini bildirdi.

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde yeniden açılan davayı desteklediklerini bildirdi.

Avan, yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütü PKK'ya açıktan ve gizli olarak destek veren herkesin cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Binlerce asker ve sivili şehit eden bölücü örgüte "terör örgütü" diyemeyen bir partinin Mecliste bulunmasının şehit yakınlarını üzdüğünü belirten Avan, şöyle konuştu:

"Milletvekillerinin kendi bölgelerinin sorunlarıyla ilgili bir siyaset yapmasına bizim hiçbir şey demeye hakkım yok ancak bu ülkenin milletvekili olup terör örgütlerine terör diyememesi ve onların sözcülüğünü yapması kabul edilemez. Özellikle de HDP Türkiye'nin ne kadar düşmanı varsa onlarla iş birliği yapmaktadırlar. Bu memleketin ekmeğini yiyip ayağına sıkmak kabul edilemez. Bu nedenle kapatılma hareketini destekliyoruz ve bütün özlük hakları da alınmalıdır. PKK'ya terör desinler, onları kınasınlar ve aralarına da mesafe koysunlar başımızın üzerinde yerleri var. Neden onlarla birlikte hareket ediyorsunuz. PKK teröristtir ve katildir. HDP'nin kapatılması konusu şehit ailelerimize, gazilerimize ve terörden maddi ve manevi zarar görenler için ahde vefa borcudur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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