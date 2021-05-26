Çubuklu öğretmen, 3 yıl önce başladığı kümes hayvanı yetiştiriciliğinde 1500 tavuğa ulaştı
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Çubuklu öğretmen, 3 yıl önce başladığı kümes hayvanı yetiştiriciliğinde 1500 tavuğa ulaştı

Çubuklu öğretmen, 3 yıl önce başladığı kümes hayvanı yetiştiriciliğinde 1500 tavuğa ulaştı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Türk Telekom Ortaokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan Özlem Arslan, babasına ait tarlada 3 yıl önce başladığı tavuk yetiştiriciliğinde 1500 tavuklu çiftlik kurdu.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Türk Telekom Ortaokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan Özlem Arslan, babasına ait tarlada 3 yıl önce başladığı tavuk yetiştiriciliğinde 1500 tavuklu çiftlik kurdu.

Öğretmen Özlem Arslan (30), 4 yaşındaki çocuğuna taze köy yumurtası ararken bir öğrencisinin, ailecek yetiştirdikleri tavuklardan bahsetmesi üzerine kümes hayvancılığı konusunda araştırma yaptı.

Babasına ait boş tarlada 10 tavuklu kümes kuran Arslan, tarlayı yetiştirdiği sebze ve meyvelerle çiftlik haline getirirken, tavukların sayısını 1500'e çıkardı.

Özlem Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğu ile çiftlikte çok iyi zaman geçirdiklerini söyledi.

Kümesi kurduklarında önce çevresinden yumurta talep edenlerin olduğunu aktaran Arslan, şöyle dedi:

"Zamanla 'Neden bu işin ticaretini yapmıyoruz?' sorusunu sormaya başladım. Zamanla büyüterek şimdi 1500 tavukluk bir çadırımız oldu. Şimdi toptan ve perakende olarak satış yapıyorum. Eş, dost geliyor. 'Özlem hocam, 2 yumurta kır da yiyelim.' muhabbetleri oluyor. Hele yazın, buralar yeşillendiğinde onları toplamak ayrı bir zevk veriyor."

Herkese üretmenin verdiği lezzeti tatmasını tavsiye eden Arslan, "Ufacık bir çiçek de olsa bunu herkes yaşamalı. Özellikle bu pandeminin etrafımızı sardığı süreçte, beton arasında yaşamaktansa insanlar nefes almak istiyorlar. Bizim için bu çiftlik güzel bir imkan oldu." dedi.

Çiftlikte konukları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu Arslan, herkesi davet ettiğini söyledi.

Çiftlikteki her yeri değerlendirdiğini aktaran Arslan, "Kışın salçalık domatesimizi buradan alıyoruz, arkada yerimiz var toplayıp kaynatıyoruz. Menemenimizi yapıyoruz, turşumuzu kuruyoruz. Eşimize, dostumuza, isteyen herkese satıyoruz. Yazımız değerleniyor, çocuklarımız için farklı bir alan oluyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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Çubuklu öğretmen, 3 yıl önce başladığı kümes hayvanı yetiştiriciliğinde 1500 tavuğa ulaştı - Haberler
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