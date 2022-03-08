Çubuklu judoculardan 4 madalya

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen Gençler Ankara Judo Şampiyonası'ndan Çubuk takımı 4 madalyayla döndü.

12 kulüpten 150 sporcunun katıldığı şampiyonada Çubuklu judocular 4 madalya kazandı.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, AA muhabirine, şampiyonada 3 altın ve 1 bronz madalya kazandıklarını söyledi.

Altın madalya alan sporcularının gelecek ay Ordu'da düzenlenecek grup karşılaşmalarında Ankara'yı temsil edeceğini belirten Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın katıldığı her karşılamada önemli dereceler elde etmeleri bizleri mutlu ediyor. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın katkılarıyla açtığımız kulüpte yaklaşık bin 600 sporcuya çeşitli branşlarda spor yaptırıyoruz. Sporcularımızdan ağır sıklet 100 kilogramda Berkay Özkuzukıran, 63 kilogramda Betül Comart, 57 kilogramda Zeynep Seride Akbaş altın madalya alarak kategorilerinde Ankara Şampiyonu oldu. 60 kilogramda Resul Emre Akbaş ise bronz madalya alarak Ankara üçüncüsü oldu."

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da madalya kazanan sporcu ve antrenörleri tebrik etti.