Çubuklu judoculardan 21 madalya

04.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:12

Ankara'da düzenlenen Okullar Arası Judo Şampiyonası'na 25 sporcu ile katılan Çubuk takımı 21 madalyayla döndü.

Ankara genelinde 36 okul arasında yapılan ve 120 sporcunun katıldığı şampiyonada Çubuklu judocular rakiplerini yenerek 21 madalyanın sahibi oldu.

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımı Antrenörü Ahmet Koçyiğit, 25 sporcu ile katıldıkları şampiyonada 5 altın, 5 gümüş ve 11 bronz madalya aldıklarını söyledi.

Altın madalya alan sporcularının gelecek ay Kırşehir'de düzenlenecek grup karşılaşmalarında Ankara'yı temsil edeceğini belirten Koçyiğit, sporcularının katıldıkları her karşılamada önemli dereceler elde etmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

İlçede yaklaşık 400 sporcuya judo eğitimi verdiklerini hatırlatan Koçyiğit, "Çubuk, Yavuz Selim, Bekir Yılmaz, Barbaros ve Muammer Kandemir İmam Hatip Ortaokulu'ndan sporcularımız katıldı. Yenimahalle ilçemizdeki Judo Federasyonunun tesislerinde düzenlenen turnuvada elde ettiğimiz başarı bizleri bir kez daha mutlu etmiştir. Ben bize her konuda destek olan başta Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'a, okul müdürlerimize, velilerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise yayınladığı mesajla madalya alan sporcuları kutladı.

Kaynak: AA