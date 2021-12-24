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Çubuklu judoculardan 10 madalya

Çubuklu judoculardan 10 madalya
AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'da düzenlenen liseler arası Judo turnuvasında, Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımı 10 madalya kazandı.

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen liseler arası Judo turnuvasında, Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımı 10 madalya kazandı.

Kent genelinde 41 lisenin 96 sporcuyla katıldığı turnuvada, Çubuklu judocular 1 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya aldı.

Altın madalya alan sporcularının gelecek ay Ordu'da düzenlenecek yarı final elemelerinde Ankara'yı temsil edeceğini belirten Antrenör Ahmet Koçyiğit, sporcularının katıldıkları her karşılamada önemli dereceler elde etmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

İlçede yaklaşık 500 sporcuya judo eğitimi verdiklerini hatırlatan Koçyiğit, "Yenimahalle ilçemizdeki Judo Federasyonu'nun tesislerinde düzenlenen turnuvada elde ettiğimiz başarı bizleri bir kez daha mutlu etmiştir. Bize her konuda destek olan başta Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'a, okul müdürlerimize, velilerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş ise yayınladığı mesajla madalya alan sporcuları kutladı.

Çubuklu judoculardan 10 madalya

Çubuklu judoculardan 10 madalya

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AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

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