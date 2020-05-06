Çubuklu'da iş adamlarından ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Çubuk Bürokratlar, Sanayiciler ve İşadamları Derneği, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Çubuk Bürokratlar, Sanayiciler ve İşadamları Derneği, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Yasin Özen, yaptığı açıklamada, İlçe Kaymakamlığı koordinesinde hazırlanan 100 yardım kolisinin Vefa Destek Grubu'na teslim edildiğini söyledi.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayan Özen, "Dernek üyelerimizin katkılarıyla 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na gıda yardımı yaparak destek olmak istedik. Bu mübarek ayı ihtiyaç sahibi ailelerimizle mutlu şekilde geçirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Özen, yardım faaliyetlerinin süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA