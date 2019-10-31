Çubuklu'da ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki

31.10.2019 18:04

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, ABD Temsilciler Meclisindeki Türkiye karşıtı yasa tekliflerinin onaylanmasının Barış Pınarı Harekatı'nın hemen ardından gerçekleşmesinin manidar olduğunu söyledi.

Basın açıklaması yapan Avan, ABD Temsilciler Meclisinin 1915 olayları ile ilgili kararının tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yasa tasarılarının sebepleri bellidir. Suriye'de ikinci bir İsrail devletinin kurulmasına engel olunmuş, büyük hazırlıklar ve yapılan masraflar boşa gitmiştir. Ülkemiz üzerine oynanan tüm oyunlar bozulmuştur. Asıl ABD yerlileri olan kızılderililere yapmış oldukları en büyük soykırımdır. İşgal edecekleri ve ettikleri yerlere yapmış oldukları operasyonlarda acımasızca kadın, çocuk, yaşlı demeden masum sivillere katliam yapmışlardır. Önce kendi geçmişlerine baksınlar, sonra Türkiye'ye hesap sorusunlar. Bizim ülke olarak hesap vereceğimiz hiçbir konu yoktur."

Kaynak: AA