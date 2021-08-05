Çubuklu besiciler, yangın bölgesine yem gönderdi

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki besiciler, orman yangınlarından etkilenen vatandaşların büyük ve küçükbaş hayvanlarının beslenebilmesi için ikinci kez Muğla'ya yardım gönderdi.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki besiciler, orman yangınlarından etkilenen vatandaşların büyük ve küçükbaş hayvanlarının beslenebilmesi için ikinci kez Muğla'ya yardım gönderdi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmek üzere gönderilen tır dolusu yem için Çubuk Belediyesi önünden uğurlama programı düzenlendi.

Programa katılan AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, yapılan yardımlar nedeniyle Çubuklu hayırseverlere teşekkür etti.

Türkiye'nin her yerinden bölgeye yardım eli uzatıldığını hatırlatan İşler, şunları söyledi:

"İnşallah en kısa zamanda bu yangınları söndürerek tekrar eski günlere geri döneriz. Bu yangın söndürme faaliyetlerinde canla başla çalışan ormancı kardeşlerimize, itfaiyeci kardeşlerimize kalbi şükranlarımızı sunuyorum. Şehit olan kardeşlerimiz oldu, hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Zarar gören kardeşlerimiz oldu. Onlara da Rabbimden kolaylıklar ihsan etmesini diliyorum. Devletimiz elbette ki bu yaraları saracaktır. Bakanlarımız orada Sayın Cumhurbaşkanımız bölgeye gitti geldi, gerekli incelemelerde bulundu. İnşallah bu sıkıntıyı da en kısa zamanda el birliğiyle atlatacağız diyorum."

Güzel günlerin ülkemizi beklediğini düşündüğünü vurgulayan İşler, şöyle konuştu:

"Geleceğimiz yani yarınımız bugünümüzden, dünümüzden daha parlak olacak. Milletçe çok daha güzel geleceklere koşacağız ama birileri de bunu engellemek için sabotajlarla, her faaliyetle engel olmaya çalışıyorlar. Ben şunu buradan söylüyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar, Türkiye'yi durduramayacaklar, Türkiye'yi engelleyemeyecekler. 21'inci yüzyıl Türkiye asrı olacak."

Törene Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, belediye meclis üyeleri ve besiciler de katıldı.

Çubuk'tan bölgeye daha önce de yem yardımı gönderilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner