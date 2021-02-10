Çubuk Ziraat Odası Başkanı Gülle'den hibe nohut tohumu dağıtımıyla ilgili açıklama
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Çubuk Ziraat Odası Başkanı Gülle'den hibe nohut tohumu dağıtımıyla ilgili açıklama

10.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:27
Çubuk Ziraat Odası Başkanı Gülle'den hibe nohut tohumu dağıtımıyla ilgili açıklama

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesince yapılan hibe nohut tohumu dağıtımından hem kendilerinin hem de çiftçilerin büyük kısmının haberdar olmadığını bildirdi.

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesince yapılan hibe nohut tohumu dağıtımından hem kendilerinin hem de çiftçilerin büyük kısmının haberdar olmadığını bildirdi.

Gülle, gazetecilere yaptığı açıklamada, hibe nohut tohumu dağıtımından önce oda olarak kendilerine bilgi verilmediği söyledi.

Gülle, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyemiz tarafından çiftçilerimize yönelik güzel bir uygulama başlatılmıştır. Çiftçiler olarak bu projeden çok memnunuz. Ancak büyükşehir yetkilileri hibe nohut tohumu dağıtımıyla ilgili bize haber vermedi. Çiftçimizin büyük bir kısmının haberi olmadı. Haberdar olanlara da bir siyasi partiden mesaj çekilmiş. Bu tamamen yanlış bir uygulama olmuş. İlçemizde yaklaşık 300 kişi bu hibe desteğinden yararlandıysa yaklaşık 600 kişi de bize gelerek destekten yararlanamadıklarını ve kendilerine bilgi verilmediği konusunda sitem ettiler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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